Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Gorka kozmetik fabrikasında henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Fabrikada çıkan yangın devam ederken içeriden gelen patlama sesleri çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınabildi.

