Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında yangın

Çorlu-Çerkezköy yolu üzerindeki Yalıboyu OSB'de bulunan Gorka kozmetik fabrikası, yangında adeta hurdalığa dönüştü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da kozmetik fabrikasında yangın

'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Gorka kozmetik fabrikasında henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Fabrikada çıkan yangın devam ederken içeriden gelen patlama sesleri çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Olay yerine gelen ekipler geniş güvenlik önlemleri aldı.

ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınabildi.

Öne Çıkan Video

Domuz eti tartışması: Köfteci Yusuf resmen Bakanlık listesine girdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...