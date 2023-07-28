Tekirdağ'da kuraklık tehdidi: ''Planlı su kesintilerine gidebiliriz''

Tekirdağ'da kuraklığın etkileri, günden güne daha tehlikeli bir hale geliyor.

Geçmişte su seviyesini belirlemek için kullanılan işaretler, şimdi kıyıdan çok uzakta.



Yer altı su kaynaklarının da ciddi oranda azaldığını belirten Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Turhan Toprak, "15-20 yıl öncesinde 70-80 metre aşağılarda su alabiliyorken, 120-130 metre kuyular açarken, şuanda biz 400 metrelik kuyular açıyoruz bölgede ve su miktarları da 180 metre aşağılardan su almaya başladık. Bu her geçen yıl 2 metre aşağıya kaymakta. Su rezervleri aşağıya inmekle birlikte aynı zamanda bu kuyulardan ağır metal gelmeye başlıyor ve dolayısıyla da arıtma ihtiyacını ortaya çıkarıyor." dedi.

Kentte hava sıcaklığı uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Beklenen yağışların da düşmemesi sebebiyle baraj göllerindeki su seviyesi her geçen gün azalıyor.

TESKİ Genel Müdürü Toprak, özellikle Naip ve Türkmenli barajlarının riskli seviyede olduğunu söyledi.



Toprak, ''Çok sıkıntıya girersek Saray ve Süleymanpaşa ilçemizde ama gece saatlerinde ama mahalle bazlı olarak su kesimine gitmek zorunda kalabiliriz.'' diye konuştu.



Hava sıcaklıkları aynı seviyede devam ederse; kuraklık riskine karşı önlemlerin artırılması planlanıyor.

