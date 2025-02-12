Tekirdağ'da litrelerce sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak satışının önlenmesine yönelik il genelinde uygulama yaptı.



Uygulama kapsamında, 159 personelin katılımıyla 84 içkili mekan, 108 büfe, 149 bakkal ve 80 kahvehane kontrol edildi.



Adreslerde yapılan aramalarda 700 sahte içki, 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 10 kilogram tütün, 4 alkol damıtma düzeneği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Uygulamalar kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

