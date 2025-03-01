Tekirdağ'da litrelerce sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan Y.E'nin evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Evde yapılan aramada 251 litre sahte içki ve çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

152 KİŞİ CAN VERDİ

Sahte içki tüketimi nedeniyle yılbaşından bu yana 152 kişi hayatını kaybetti.