imsakiye

Tekirdağ'da litrelerce sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bir evde 251 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da litrelerce sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan Y.E'nin evinde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada 251 litre sahte içki ve çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

152 KİŞİ CAN VERDİ

Sahte içki tüketimi nedeniyle yılbaşından bu yana 152 kişi hayatını kaybetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Eşiyle tartışınca aracından indi: Genç doktor otomobilin altında kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...