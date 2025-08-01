Tekirdağ'da makilik alanda yangın: Ekipler bölgede

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Tekirdağ'da makilik alanda yangın: Ekipler bölgede

'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...