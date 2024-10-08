Tekirdağ’da metruk bina alev topuna döndü

Sabaha karşı, Hıdırağa Mahallesi Yamanlar Sokak’ta uyuşturucu bağımlılarının mesken tuttuğu bina alev topuna döndü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışması yaptı. Yangın sonrası bina küle döndü.



Yangınla ilgili konuşan sokak sakini bir vatandaş, “Birkaç kez söyledik bu bina gözden geçirilsin diye ama söylediklerimizi kale alan olmadı" diye konuştu.