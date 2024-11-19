Tekirdağ'da motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da motosiklet, yolun karşısına geçmeyen çalışan 1'i çocuk 2 yayaya çarptı. Savrulan motosikletin sürücüsü Şerafettin Gevrek (24) hayatını kaybetti, 2 yaya yaralandı.
Kaza, Çorlu'nun Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde meydana geldi. Şerafettin Gevrek'in kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan B.Ç. ile 4 yaşındaki torunu M.Ç.'ye (4) çarptı. Kazada motosikletten düşen Gevrek, B.Ç. ve torunu M.Ç. yaralandı. Durumu ağır olan Gevrek, kurtarılamadı.
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