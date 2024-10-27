Tekirdağ'da motosikletli denize düştü

Tekirdağ Şarköy'de, motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek denize düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan motosikletli sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tekirdağ'da motosikletli denize düştü

Şarköy ilçesi Hoşköy - Uçmakdere mevkiinde denize sıfır yolda motosikletiyle seyir halindeyken iddiaya göre kontrolünü kaybeden sürücü A.Ö., motosikletiyle denize düştü.

DENİZDEN ÇIKARILDI 

Çevredeki vatandaşların olayı görüp bilgi vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla denizden çıkarılan A.Ö., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye sevk edilirken jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Hatay'da denizde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

Hatay'da denizde mahsur kalan 2 balıkçı kurtarıldı

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

MİT'ten Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 157 bölgeye operasyon

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...