Tekirdağ'da Nihat Kaya'nın kullandığı öğrenci midibüsü, Tekirdağ-Çorlu karayolu Çiftlikler mevkisinde devrildi.

Kazada 19 öğrenci yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenciler, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.