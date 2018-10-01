Tekirdağ'da Nihat Kaya'nın kullandığı öğrenci midibüsü, Tekirdağ-Çorlu karayolu Çiftlikler mevkisinde devrildi.
Kazada 19 öğrenci yaralandı.
Bölgeye çok sayıda ambulans ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı öğrenciler, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tekirdağ’da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Tekirdağ’da öğrenci midibüsünün devrilmesi sonucu 19 öğrenci yaralandı.
Tekirdağ'da Nihat Kaya'nın kullandığı öğrenci midibüsü, Tekirdağ-Çorlu karayolu Çiftlikler mevkisinde devrildi.