Tekirdağ'da öğrencisini mesajla taciz eden öğretmen tutuklandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde öğrencisi E.N.T.'ye  cep telefonundan mesajlar gönderen lise öğretmeni Ç.A., 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.

Haberler - DHA 10.02.2022 - 15:50 | Son Güncelleme : 10.02.2022 - 15:51

Tekirdağ'da öğrencisini mesajla taciz eden öğretmen tutuklandı

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'da  Şarköy Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Ç.A. (32), iddiaya göre, 16 yaşındaki öğrencisi E.N.T.'ye cep telefonundan mesajlar gönderdi.

Mesajlardan rahatsız olan öğrenci, durumu ailesine anlattı ve polise şikayette bulunuldu. Kaymakamlık tarafından açığa alınan öğretmen hakkında adli soruşturma da başlatıldı.

Savcılıkta ifadesi alınan Ç.A., çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.


SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ç.A.'nın, ifadesinde, "Cinsel herhangi bir suç işlemedim. Değil cinsel, fiziksel temasta dahi bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği belirtildi.

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