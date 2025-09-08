Tekirdağ’da okul yolunda feci kaza: Anne ve oğlu işçi servisinin altında kaldı

Büyükyoncalı Mahallesi'nde okula giden 7 yaşındaki E.G. ile annesi K.G., 1 Kasım Caddesi üzerinden Bozoba Camii Sokağı’na dönüş yapan S.Z. yönetimindeki işçi servisinin altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların uyarısıyla duran servis aracının altından çıkarılan anne ve oğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Servis sürücüsü S.Z., jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaralı anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.