Tekirdağ'da okulun 4. katından düşen öğrenci hayatını kaybetti
11.02.2026 18:35
Anadolu Ajansı
Foto: Arşiv
AA
Tekirdağ'da okulun 4. katından düşen 8. sınıf öğrencisi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde feci bir olay yaşandı. Veliköy İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören A.A, henüz bilinmeyen nedenle okul binasının 4. katından zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan öğrenciyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
A.A. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.