Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilikte dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayarak ormanlık alana sıçramıştı.



Yangına, Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 70 belediye personeli, 15 arazöz, 15 itfaiye aracıyla karadan, 4 helikopter ve 2 söndürme uçağıyla havadan müdahale edildi.



Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.