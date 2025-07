İki bölgede orman yangını: Bazı mahalleler tahliye edildi

İKİ MAHALLE BOŞALTILDI



Yangın nedeniyle Bayıryüzügüney Mahallesi tedbiren boşaltıldı.



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, yangının Bayıryüzügüney Mahallesi'ndeki zirai alanda başlayıp ormanlık alana sıçradığını söyledi.



Alevlerin rüzgarın etkisiyle Dursunbey ilçesi Adaören Mahallesi'ne ilerlediğini bildiren Ustaoğlu, şöyle devam etti:



"Şu anda karadan ve havadan yoğun bir şekilde yangına müdahalemiz devam ediyor. Biz geçici olarak şu an, Bayıryüzügüney Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızı güvenli bölge olarak içinde bulunduğumuz bu okulumuzun meydanına taşıdık. Yaklaşık 170 civarında vatandaşımızı buraya taşıdık. Şu anda onlar açısından herhangi bir sıkıntı görülmüyor."



Vali Ustaoğlu, Adaören Mahallesi'ni de geçici olarak tahliye etmeye başladıklarını dile getirdi.



Yangına 4'er uçak ve helikopter, 11 arazöz, 6 itfaiye ve 5 ikmal aracıyla müdahale ettiklerini aktaran Ustaoğlu, "Dozerinden greyderine, farklı araçlarla birlikte toplam 174 personelle de karadan müdahalemiz devam ediyor. Henüz kontrol altına alınmış değil." ifadesini kullandı.



İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Ustaoğlu, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.



"Şu an bir ziraat alanından çıktığı yönünde bir tespit yaptık." diyen Ustaoğlu, şöyle konuştu:



"İki vatandaşımız da şimdilik gözaltı işlemi uygulandı. Daha sonra detaylı incelemelerimizde tamamen nereden sirayet ettiği, nereden kaynaklandığı hususunun da tespitini yapacağız. Ben tekrar bu vesileyle 'geçmiş olsun' diyorum. Biraz önce Tarım ve Orman Bakanı'mız telefonla aradı. Kendilerine de kısaca burayla ilgili bilgilerimizi arz ettik. Kendisi de zaten şu an Ankara'da, yangın kontrol merkezinde bulunduğunu ve takip ettiğini de ilettiler. Onun da vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerini sizler vasıtasıyla da iletmiş olalım."



Vali Ustaoğlu, tahliyesi gerçekleştirilen Bayıryüzügüney Mahallesi sakinleriyle de bir araya geldi.