Tekirdağ'da ortalık karıştı: Düğünü durdurmaya gelen ekiplere baltalı saldırı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi'nde vatandaşların ihbarı üzerine sokak düğününü sonlandırmak için olay yerine giden polis ekipleri, düğünde bulunan şahısların saldırısına uğradı. Polis ekiplerine taş, sopa, sandalye, cam şişe, balta ve satırlar ile saldıran şahısları kontrol altına almak için cop ve biber gazı kullanan ekipler, şahısları güçlükle kontrol altına aldı. Olaylar esnasında biber gazından etkilenen ve şahısların saldırıları ile yaralanan polisler hastaneye kaldırılırken, olay yerinde 5 kişi gözaltına alındı.

POLİSE SALDIRI HASTANEDE DE DEVAM ETTİ

Gözaltına alınan şahıslar ile olay yerinde yaralanan polis ekiplerinin tıbbi müdahalelerinin yapılması için Çerkezköy Devlet Hastanesine giden polis ekipleri, gözaltına alınan şahısların yakınları tarafından saldırıya uğradı. Devlet hastanesinde bulunan polis noktasının camlarını kıran ve kapılarını tekmeleyen şahıslara ilk olarak hastane özel güvenlik birimi müdahale etti.