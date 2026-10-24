Tekirdağ'da Osmanlı dönemine ait 213 yıllık kitabe bulundu

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü arazisinde, 1813 yılına tarihlenen ve Edirne Valisi Şehit Hurşid Paşa’nın kızı Şâh-ı Hubân Hanım’a ait olduğu değerlendirilen tarihî bir kitabe ortaya çıkarıldı. Eser, korunması ve bilimsel incelemelerinin yapılması amacıyla Tekirdağ Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Tekirdağ’ın tarihî ve kültürel geçmişine ışık tutması beklenen kitabenin bulunmasının ardından Enstitü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, durumu Tekirdağ Müze Müdürlüğüne bildirdi. Tarihî eser, gerekli incelemelerin yapılması ve koruma altına alınması için müze yetkililerine teslim edildi.

OSMANLI DÖNEMİNDEN İZLER TAŞIYOR

Kitabe üzerinde yapılan ilk okumaya göre eserin, Edirne Valisi Şehit Hurşid Paşa’nın kızı Şâh-ı Hubân Hanım’a ait bir mezar taşı kitabesi olduğu değerlendiriliyor. Kitabenin son satırında yer alan 1228 tarihinin, Hicrî takvime göre 1813 yılına karşılık geldiği belirtildi.

Osmanlı dönemine ait kitabeler, geçmişte yaşamış kişilerin kimlikleri ve aileleri hakkında bilgi sunmalarının yanı sıra dönemin dilini, edebî anlayışını, inanç dünyasını ve taş işçiliği geleneğini de yansıtıyor.

Bu yönüyle tarihî eserin, yapılacak ayrıntılı incelemeler sonucunda Tekirdağ ve çevresinin geçmişine ilişkin önemli bilgiler sunması bekleniyor.

MÜZE ENVANTERİNE GİRMESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Tekirdağ Müze Müdürü Abdül Gani Tarkan, kitabenin yapılacak incelemelerin ardından müze envanterine alınmasının değerlendirileceğini söylendi.

Koruma altına alınan tarihî kitabenin, bilimsel incelemelerle birlikte Osmanlı döneminin bölgedeki tarihî izlerinin aydınlatılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.