Tekirdağ'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, belediye otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

'da Aykut Safa Özşahin yönetimindeki motosiklet, Veliköy Mahallesi'nde S.M. idaresindeki  otobüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Özşahin, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Özşahin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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