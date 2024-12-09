Tekirdağ'da otogarda bıçaklı kavga: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yolcu A.H.S ile otobüs şoförü B.A. ve muavin M.A. arasında fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışma çıktı, kavgaya dönüştü.



Otobüs şoförü B.A. bıçakla A.H.S ile yakınları H.S. ve E.B.S'yi yaraladı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Otobüs şoförü B.A. ve muavin M.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.