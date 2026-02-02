Tekirdağ'da otomobil alışveriş merkezine girdi
02.02.2026 18:11
Kazada bir kafe çalışanı hafif yaralandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil başka bir otomobile çarpıp ardından alışveriş merkezindeki kafeye girdi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alışveriş merkezine girdi.
Sultan K. idaresindeki 34 NZY 056 plakalı otomobil, Alipaşa Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten demir trabzanları kırarak bahçeye düştü, ardından alışveriş merkezinin camlarını kırarak bir kafeye girdi.
Otomobilin AVM bahçesine düşme anı böyle görüntülendi.
Kazada üzerine sıcak su sıçraması nedeniyle hafif yaralanan kafe çalışanı, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yara almadan kazayı atlatan sürücü ise uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadığı gözlendi.
Bu arada, kaza, alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.