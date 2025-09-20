Tekirdağ’da otomobil bisikletli çocuğa çarptı

Y.S.Ç. yönetimindeki 59 AND 300 plakalı otomobil, Yıldızkent Köprülü Kavşağı girişinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan B.A'ya (13) çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, B.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Cenaze, incelemenin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.