Tekirdağ'da otomobil denize düştü: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, denize uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Ekipler tarafından boğulmaktan kurtarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

DHA 28.05.2021 - 12:54

Tekirdağ'da otomobil denize düştü: 5 yaralı

Tekirdağ Şarköy'ün Uçmakdere Mahallesi yakınlarında Ö.D. yönetimindeki otomobil, dün akşam saatlerinde kontrolden çıkıp denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir bölümü suya gömülen otomobilde yaralanan sürücü Ö.D. ile yanındaki H.A., K.K., E.Ç. ve B.A, boğulmaktan son anda kurtarılarak araçtan çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...