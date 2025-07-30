Tekirdağ'da otomobil devrildi: 2 ölü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, otomobilin menfeze çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'da otomobil devrildi: 2 ölü

'ın Ergene ilçesinde Gökhan Şahin'in kullandığı otomobil, Misinli kavşağında menfeze çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ve araçtaki İsmail Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Çorlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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