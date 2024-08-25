Tekirdağ'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

, Saray ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Giray Caddesi'nde seyreden Adnan Ç. idaresindeki 34 KFU 908 plakalı kamyonet ile Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden Ahmet K. idaresindeki 22 EP 316 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet kaldırıma çıkıp, yolcu durağına çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Ulaş K. yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Ulaş K. 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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