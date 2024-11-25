Tekirdağ'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Oktay Türkoğlu idaresindeki otomobil, Ulaş Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen S.Ç. yönetimindeki işçi taşıyan midibüsle çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Türkoğlu ile midibüsteki 5 işçi, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

