Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Tekirdağ'da girdiği ters istikamette otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 22 yaşındaki Aytuğ Recep Şengün hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki çevre yolunda Aytuğ Recep Şengün kullandığı 59 AJF 761 plakalı motosikletle girdiği ters istikamette, karşıdan gelen Mehmet Ü. yönetimindeki 59 YJ 454 plakalı otomobille çarpıştı.

Saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde, Aytuğ Recep Şengün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Mehmet Ü., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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