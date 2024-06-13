Tekirdağ'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü

Tekirdağ'da T.A'nın kullandığı 34 HKD 726 plakalı otomobil, Kayı Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 39 NL 023 plakalı TIR'la çarpıştı.



Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptığı incelemede otomobil sürücüsü T.A'nın öldüğünü tespit etti. T.A'nın cenazesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Tekirdağ-Muratlı kara yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

