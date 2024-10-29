Tekirdağ'da pencereden düşen 4 yaşındaki çocuktan acı haber

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki penceresinden düşen 4 yaşındaki Kerem Göksu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da pencereden düşen 4 yaşındaki çocuktan acı haber

'da 9 Ekim Çarşamba günü Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki penceresinden düşen Kerem Göksu (4), ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kerem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun naaşı, Ulu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Kapaklı Mezarlığı'na defnedildi.

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