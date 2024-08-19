Tekirdağ'daki fabrika yangını kontrol altında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ÇOSB) bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.

Tekirdağ'daki fabrika yangını kontrol altında

Edinilen bilgiye göre Çerkezköy OSB'deki Ekinplas plastik fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Gökyüzüne ulaşan yoğun duman ilçede paniğe neden oldu. Fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü.

ekiplerin müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alınarak, alevlerin yayılması durduruldu. Yangının tekrar alevlenme riskine karşı fabrikada soğutma çalışmalarına başladı.

Fabrikada akan plastik maddelerin kıvılcım oluşturmasının ise yangının tamamen kontrol altına alınmasını zorlaştırırkan fabrikada büyük hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

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