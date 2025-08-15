Tekirdağ'da poyraz: 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker Tekirdağ açıklarında bekliyor.



Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.



Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.