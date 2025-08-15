Tekirdağ'da poyraz: 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde 3 gündür kuvvetli poyraz hayatı olumsuz etkiliyor. Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker açıklarında bekliyor.

Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

