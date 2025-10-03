Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımında aksamalara neden oldu

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ile tanker, açıklarında bekliyor.

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ava çıkamayan balıkçılar, limanda tekne bakımı ve ağ onarımlarını yapıyor.

Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

