Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını vurdu

Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını vurdu

Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, açıklarında bekliyor.

Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle palamut avına çıkamadı.

Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

YARIN ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...