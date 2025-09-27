Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını vurdu

Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.



Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle palamut avına çıkamadı.



Poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

YARIN ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.