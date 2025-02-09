Tekirdağ'da poyraz etkisini sürdürüyor

Marmara Denizi'nde 6 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Tekirdağ'da poyraz etkisini sürdürüyor

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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