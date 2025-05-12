Tekirdağ'da poyraz etkisini yitirdi

Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.



Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıktı.



Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, küçük tekne balıkçılarının denize açıldığını belirtti.



Pehlivanoğlu, balıkçıların ağlarına daha çok istavrit, menekşe ve mezgit türü balıkların takılması beklediklerini aktardı.