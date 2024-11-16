Tekirdağ'da poyraz sert esiyor

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Rüzgarın etkisinin pazartesi günü düşmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da poyraz sert esiyor

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

HAVA SICAKLIĞI 10 DERECE

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın sert estiğini, balıkçıların zorunlu paydos ettiğini söyledi.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte poyrazın pazartesi günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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