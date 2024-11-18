Tekirdağ'da poyraz sona erdi

Tekirdağ'da 7 gündür devam eden poyrazın etkisini yitirdi. Sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

Tekirdağ'da poyraz sona erdi

Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekirdağ sahiline demir atan yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker, poyrazın etkisini kaybetmesiyle bulundukları yerden ayrıldı.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkabilecek.

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