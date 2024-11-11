Tekirdağ'da poyraz sona erdi: Deniz ulaşımı normale döndü

Tekirdağ'da 7 gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti. Havanın düzelmesiyle balıkçılar, bugün ava çıktı.

Tekirdağ'da poyraz sona erdi: Deniz ulaşımı normale döndü

Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahiline demir atan yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ile tanker, poyrazın etkisini kaybetmesiyle bulundukları yerden ayrıldı.

Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkabilecek.

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