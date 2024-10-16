Tekirdağ'da restoran sahibine bıçaklı saldırı: 1 kişi tutuklandı

İddiaya göre, restoranda müşteri olarak bulunan A.S'nin yüksek sesle konuşması üzerine işletme sahibi T.T'nin uyarısı üzerine ikili arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S. T.T'yi bıçakla yaraladı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden A.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

