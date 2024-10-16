Tekirdağ'da restoran sahibine bıçaklı saldırı: 1 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde restoran sahibinin bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüphelinden 1'i tutuklandı.

Tekirdağ'da restoran sahibine bıçaklı saldırı: 1 kişi tutuklandı

İddiaya göre, restoranda müşteri olarak bulunan A.S'nin yüksek sesle konuşması üzerine işletme sahibi T.T'nin uyarısı üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S. T.T'yi bıçakla yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Malatya'daki depremi NTV'de değerlendirdi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...