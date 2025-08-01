Tekirdağ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda, üç ruhsatsız av tüfeği, 63 tüfek fişeği ve 26 tabanca fişeği, uyuşturucu emdirilmiş 18 peçete, iki hassas terazi ve bir kutu aseton ele geçirildi.

Operasyonda Y.C. ve U.T. gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden U.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.