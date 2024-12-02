Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oluyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor.

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oluyor

Dün gece etkili olan sağanak yağış sabah saatlerinde de hafif şekilde devam etti. Etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yaşamı kısmen etkiledi.

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oluyor - 1

Özellikle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı.

Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oluyor - 2

Sağanak yağışta hazırlıklı dışarı çıkan vatandaşlar şemsiyesini açarak yoluna devam ederken, hazırlıksız çıkan vatandaşlar ise zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağışta durak ve tentelerinin altında bekledi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların yer yer devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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