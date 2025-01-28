Tekirdağ'da sahte içki can aldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle özel bir hastanede tedavi altına alınan F.K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Evinde 25 Ocak'ta alkol alan F.K. (36) fenalaşınca kız kardeşi S.G.'den yardım istemiş, ailesi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada görme kaybı yaşamaya başlayan F.K., ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.



Polis, F.K.'nın ailesinin şikayeti üzerine sahte içki satılan yeri belirlemek için çalışma başlatmıştı.