Tekirdağ'da sahte içki imalathanesine operasyon

Teknik ve fiziki takibin ardından imalathaneye yapılan baskında, 7 bin 450 litre plastik özel yapım şişe ve bidonlara doldurulmuş etil alkol, sıvı ile katı maddelerin taşınması ve depolanmasında kullanılan 4 tane 10 tonluk, 1 tane 5 tonluk IBS tankı, 2 alkol şişeleme makinesi, 1 ambalajlama makinesi, 1 solvent arıtma makinesi ile piyasa değeri 800 bin lira olan malzemeler ele geçirildi.



İşletme sahibi H.H. hakkında adli işlem başlatıldı.