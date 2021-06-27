Tekirdağ'da sahte içkiden can kaybı 5'e yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Hastanede 6'sı entübe 14 kişinin tedavisi ise sürüyor.

NTV Haber - DHA 27.06.2021 - 12:53

Tekirdağ'da sahte içkiden can kaybı 5'e yükseldi

Tekirdağ Çorlu'da sahte içki nedeniyle can kaybı yükseliyor.

Dün yoğun bakımda tedavi gören 65 yaşındaki Emin Kırcaali, bugün de Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal ve Altuğ Oktay yaşamını yitirdi.

Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e çıktı. 6'sı entübe 14 kişinin tedavisi sürüyor.

Çorlu'da perşembe gecesi Pakistan uyruklu bir kişi rahatsızlandı. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen hasta hayatını kaybetti.

Kısa süre içinde sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 19'a yükseldi.

Dün gözaltına alınan 2 büfe işletmecisi de tutuklandı. 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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