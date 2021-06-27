Tekirdağ'da sahte içkiden can kaybı 6'ya yükseldi

Sahte içki art arda can aldı. Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.



Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde perşembe gecesi Pakistan uyruklu bir kişi rahatsızlandı. Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen hasta hayatını kaybetti.



Kısa süre içinde sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 19'a yükseldi.



Yoğun bakımdaki Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay ve Nurcihan Engin de kurtarılamadı.



Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. 13 kişinin tedavisi sürüyor.



Polis, Kudret U.'nun işlettiği büfeden pet şişede rakı satın aldığını belirledi.



Gözaltına alınan 5 kişiden 2 büfe işletmecisi tutuklandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun