Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin arama yaptığı bir kişinin elindeki saksı toprağından 4 adet kaçak silah çıktı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri silah kaçakçılığı yaptığı tahmin eidlen bir kişiyi sakladığı kaçak silahlarla yakaladı.
Şüpheli polis ekipleri tarafından bir süre teknik ve fiziki takibe alındı. Elinde ağaç fidesi ile yürüdüğü sırada durdurularak üzerini aranan şüpheli elindeki ağaç fidesinin taban toprak kısmına gizlenmiş vaziyette 4 adet tabanca le yakalandı.
Kaçak tabancalara el koyan polis ekipleri şüpheliyi de gözaltına aldı.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.