Tekirdağ’da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Tekirdağ’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.



Kaza, gece saatlerinde Kapaklı-Saray karayolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi.



Kapaklı’da fırın işleten Hasan Memiş'in kullandığı 59 AIB 797 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralı olarak otomobilden çıkarılan Memiş, kaldırıldığı Kapaklı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.