Tekirdağ'da şehri kötü koku kapladı: Nedeni araştırılıyor
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yayılan kötü kokular üzerine inceleme başlatıldı. Ekipler, kokunun nedeni araştırılıyor.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, Çorlu Deresi ile atık su deşarjı bulunan işletmelerde yaptıkları incelemenin ardından dereden numune aldı.
ATIK SU ÖRNEKLERİ ALINDI
Bölgede faaliyet gösteren 10 işletmeyi kontrol eden ekipler, bazı işletmelerden atık su örnekleri alarak inceleme başlattı.
Ekipler, kötü kokunun nedeni araştırılıyor.
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