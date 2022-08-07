Tekirdağ'da servis aracı devrildi: 9 işçi yaralı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 07.08.2022 - 02:10 | Son Güncelleme : 07.08.2022 - 02:13
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özhan Hayrullah (23) yönetimindeki 59 S 2655 plakalı servis aracı, Veliköy Mahallesi yakınlarında yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 9 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Servisin, Çorlu’da bulunan bir geri dönüşüm firmasına işçi taşıdığı öğrenildi.