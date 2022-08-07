Tekirdağ'da servis aracı devrildi: 9 işçi yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi devrildi. Kazada 9 işçi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 07.08.2022 - 02:10 | Son Güncelleme : 07.08.2022 - 02:13

Tekirdağ'da servis aracı devrildi: 9 işçi yaralı

'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 9 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özhan Hayrullah (23) yönetimindeki 59 S 2655 plakalı servis aracı, Veliköy Mahallesi yakınlarında yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapmasıyla kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 9 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Servisin, Çorlu’da bulunan bir geri dönüşüm firmasına işçi taşıdığı öğrenildi.

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