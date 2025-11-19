Tekirdağ'da servis araçları çarpıştı: 8 işçi yaralı

19.11.2025 03:14

IHA

Tekirdağ'da iki servis aracı çarpıştı. Kazada yaralanan 8 işçi hastanelere kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki servis aracı çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

 

Kazada yaralanan 8 işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. 

 

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.