Tekirdağ'da servis araçları çarpıştı: 8 işçi yaralı
19.11.2025 03:14
IHA
Tekirdağ'da iki servis aracı çarpıştı. Kazada yaralanan 8 işçi hastanelere kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki servis aracı çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çerkezköy'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.