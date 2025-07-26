Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillere koştu

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.



Sahillere gelenlerin bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.



Denizin tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı.



Kent merkezinde sıcaktan etkilenenler ise ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.