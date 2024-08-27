Tekirdağ'da silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ile Şarköy ilçelerinde jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde Z.E.'ye ait evde uzun namlulu silah olduğunu belirleyip, harekete geçti.

Evde yapılan aramada 1 Kalaşnikof tüfek, 1 şarjör, 28 mermi ve 1 kasatura ele geçirdi. Z.E. gözaltına alındı.

Şarköy ilçesi Yeniköy ve Camikebir mahallerinde de silah olduğu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 1 uçaksavar mermisi, 2 şarjör, çeşitli ebatlarda 94 mermi, 8 gram esrar ve bir miktar Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda E.A., İ.A., A.A. ve A.B. gözaltına alındı.

Toplam 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Korku evine giden çocuk korkudan böyle bayıldı

TÜRKİYE HABERLERİ

Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

Kahramanmaraş'ta iş yeri yangını

Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü

Adıyaman'da feci kaza: 1 ölü

Bahçeli: CHP'nin Türk tarihine bakışı haçlı emellerinin bakışıyla neredeyse bire bir aynıdır

Bahçeli: CHP'nin Türk tarihine bakışı haçlı emellerinin bakışıyla neredeyse bire bir aynıdır

Zehirli örümcekler arasında! Tokat'ta görüntülendi

Zehirli örümcekler arasında! Tokat'ta görüntülendi

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Bolu'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...